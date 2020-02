Jetzt starten die Vorbereitungsarbeiten für die Tram-Linie zur List-Halle: In der Waagner-Biro-Straße müssen 60 Bäume gefällt werden. Es werden aber 90 nachgepflanzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Waagner-Biro-Straße fährt ab Ende 2021 die Tram-Linie 6. Dafür müssen jetzt Bäume gefällt werden © Screenshot/Google Streetview

Ende 2021 soll die erste Straßenbahn durch die Waagner-Biro-Straße fahren. Die dann verlängerte Linie 6 wird das Areal rund um die Helmut-List-Halle und den Science Tower erschließen. Allein in dieser "smart city" werden rund 3000 Menschen wohnen, aber auch rundherum passiert gerade eine massive Wohnbauentwicklung. Zuletzt wurde bekannt, dass der Firmensitz der Grazer Kaffeemarke J. Hornig in der Waagner-Biro-Straße an einen Bauträger verkauft wurde.