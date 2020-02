"Super-Mario" Mario Haas greift beim "button - Festival of Gaming Culture" in der Grazer Seifenfabrik zum Controller. Erste Details zum Festival im März.

Mario Haas und Ludovico-Geschäftsführerin Sarah Ulrych © (c) The Flow | Alex Koch

Zum sechsten Mal steht am 13. und 14. März das "button - Festival of Gaming Culture" in Graz über die Bühne. Auf FIFA-Fans und Sturm-Graz-Anhänger, die sich noch den Zeiten des legendären "magischen Dreiecks" nachhängen, wartet dabei ein besonderer Programmpunkt. Der Verein "ESports Graz" veranstaltet dabei eine Reihe von Turnieren. Für die FIFA-Regionalmeisterschaften konnten "ESports Graz" und Veranstalter Ludovico einen besonderen Teilnehmer gewinnen: Sturm-Graz-Legende Mario Haas hat sich als Teilnehmer angesagt. Wer also schon immer einmal mit dem "Bomber" ins Stadion einlaufen wollte - Besucher des "button" haben dazu zumindest virtuell Gelegenheit.