Nach der Eskalation des Konflikts zwischen Direktorin und Pädagogen stellen sich Lehrer, Personalvertreter und Schüler auf die Seite des dienstfrei gestellten Lehrers. Es gibt auch Kritik an Missständen an der Schule.

Die Aufregung hat sich im Umfeld der Schule noch nicht gelegt. © Hiebl

Es war eine schlimme Woche für alle Beteiligten an der Grazer Berufsschule. Wie berichtet, wurde ein dienstfrei gestellter Lehrer am Donnerstag mit einem massiven Polizeiaufgebot samt Einsatzhund abgeführt. Ihm wird eine lange Liste an Dienstvergehen vorgeworfen. Auch zweifelte die Schulführung offenbar seine Dienstfähigkeit an. Zu einer psychiatrischen Untersuchung ist der Lehrer auf Anraten seines Anwaltes in der Vorwoche nicht erschienen. Dann kam es zur Eskalation.