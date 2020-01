Als Kontrastprogramm zur Opernredoute gab es am Samstag zwei weitere Bälle in Graz: Den Marienstüberlball der Caritas (den auch Vizekanzler Werner Kogler beehrte) sowie die Volkshausredoute der KPÖ.

Livemusik bei der Volkshausredoute © Simon Gostentschnigg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Grazer Oper eine rauschende Ballnacht gefeiert. Getanzt wurde aber nicht nur im Opernhaus. In Graz gab es am Samstag zwei günstigere Alternativen - und diese waren mindestens ebenso lustig. Getanzt wurde nämlich auch beim Marienstüberlball sowie bei der Volkshausredoute.