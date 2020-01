Knackige minus 7,2 Grad in Graz im Vergleich zu milden plus 8,3 Grad am Schöckl. Der Freitag verspricht Ähnliches.

Vergleichsweise milde Temperaturen herrschen derzeit am Schöckl © Beate Pichler

Klirrende Kälte im Tal, milde Temperaturen am Berg - so kann man das aktuelle Wetter im Grazer Raum zusammenfassen. Um acht Uhr früh wurden am Mittwoch bei der Mess-Station am Grazer Flughafen minus 7,2 Grad gemessen. In den Nachtstunden davor war es sogar noch kälter: "Minus 8,3 Grad wurden am Flughafen gemessen, das war in der vergangenen Nacht der Tiefstwert in Graz", weiß Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG).