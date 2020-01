Die Post bringt allen was – zum Abholen. Das Geschäft mit Empfangsboxen nimmt zu. In Graz setzt man auf Paket-Stationen bei Diskonter.

Die Post-Station am Karlauergürtel steht seit 2018, neue Stationen sind geplant © Schaupp

Der Aufschrei war groß: im Vorjahr musste die Postfiliale in der Grazer Annenstraße schließen. Auch drei Postpartner haben seither zugemacht – unlängst jener in der Münzgrabenstraße. Damit gibt es derzeit 14 Postfilialen und zehn Postpartner in der Stadt. Doch: bei der Österreichischen Post sieht man keinen Grund zur Sorge, sondern beruhigt auf Nachfrage. Die Zukunft sehe ohnehin anders aus.