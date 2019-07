Aus für die Post beim Roseggerhaus. Die Filiale hat zugesperrt, ersetzt wird der Standort nicht. In Lend und Gries gehen die Wogen hoch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus für dir Post in der Annenstraße © Alex Danner

Einen eingeschriebenen Brief abholen, ein Päckchen aufgeben – in der Postfiliale in der Annenstraße unweit der Roseggerhaus-Kreuzung ist das jetzt nicht mehr möglich.