VCÖ-Tipp für Schnee- und Eisfahrbahn: mit etwas niedrigerem Reifendruck fahren, den Sattel etwas tiefer stellen © APA/BARBARA GINDL

Wenn es draußen kalt und finster wird, lassen viele ihr Rad im Keller stehen und wintern es ein, so oft der Glaube. Doch eine neue Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) beweist das Gegenteil: Immer mehr Grazerinnen und Grazer treten auch in den Wintermonaten fleißig in die Pedale. Am stärksten war ein Anstieg bei den Zählstellen Stadtpark und Keplerbrücke zu verzeichnen. Der VCÖ freut sich über diese neuen Ergebnisse, da sie "einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zur Verbesserung der Luftqualität und zur Verringerung von Staus" bedeuten, so Vereinssprecher Christian Gratzer.