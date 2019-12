Was lange währt ... das Projekt der verstorbenen Star-Architektin Zaha Hadid, der Argos-Bau in Graz, ist so gut wie fertig.

Bild vom Argos-Bau am 19. Dezember 2019 © Hecke

Mitten in der Stadt sorgt es für Aufsehen und hat nun seinen finalen Feinschliff bekommen. Schon 2015 fand der Spatenstich zum Argos-Bau der verstorbenen Star-Architektin Zaha Hadid in der Burggasse 15/ Einspinnergasse 7 statt. Nach vielen Verzögerungen ist jetzt ein Licht am Ende des Bau-Tunnels zu erkennen. In der letzten Bauphase wurde die zweite Reihe der "Bubbles" (die 300 bis 400 Kilo schweren Glasfaser-„Glupschaugen") am Gebäude angebracht. Sie wurden individuell für das vom Bauprojektträger Wegraz als "architektonisches Meisterwerk" bezeichneten Projekt angefertigt.