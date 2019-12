Sport"Vibes" sperrt dritten Standort in Graz auf

Facebook

Mario und Katrin Nerald © Alex Danner

Nach dem Univiertel und dem Grazer Zentrum kommt jetzt der Grazer Westen dran: "Wir sperren im kommenden Jahr in der Smart City unseren dritten Standort auf", bestätigt Katrin Nerad, die gemeinsam mit ihrem Mann Mario die "Vibes"-Trainingsstudios in Graz betreibt. Spätestens im Herbst soll das dritte Studio eröffnen, es wird in einem Neubau direkt neben der Helmut-List-Halle zu finden sein. "Es wird mit über 600 Quadratmetern unser größter Standort werden", verraten die beiden schon jetzt. Wie auch schon in den bestehenden Studios wird man dort in Group-Fitness-Kursen ausschließlich unter Anleitung trainieren.