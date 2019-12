"Delikatessen Frakowitsch" in der Stempfergasse macht in der Vorweihnachtszeit ein paar Ausnahmen.

Die Frankowitsch-Brötchen gehen weg wie warme Semmeln © Delikatessen Frankowitsch

Wenn die Fondue-Stäbchen nicht ausgepackt und auch kein Weihnachtskarpfen serviert wird, dann stehen am Heiligen Abend die Chancen auf Brötchen am Festmahltisch hoch. Und diese scheinen sehr beliebt. Das Grazer Delikatessengeschäft Frankowitsch in der Stempfergasse 2-4, das für seine Brötchenvielfalt bekannt ist, schreibt etwa auf seiner Homepage: "Liebe Kunden, das Kontingent für Vorbestellungen ist für 18.,19., 20., 23. und 24.12.2019 bereits ausgeschöpft!"