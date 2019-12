Eine Idee aus Innsbruck schwappt nach Graz: Sollen Touristen, die mehrere Nächte in der Stadt bleiben, kostenlos mit Öffis fahren können? In Graz wird getüftelt.

Bei längerem Aufenthalt können Touristen in Innsbruck künftig kostenlos die Öffis benutzen. Jetzt wird die Idee auch in Graz diskutiert © Jürgen Fuchs

Ab 1. Mai 2020 gibt es für Touristen in Innsbruck ein besonderes Zuckerl: Sie können gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs sein, wenn sie die „Welcome Card“ mit mindestens zwei Übernachtungen haben. Bürgermeister Gregor Willi (Grüne) sieht seine Stadt damit als „Vorreiter in Sachen nachhaltiger Mobilität“.