Am heutigen Samstag startet nicht nur der Karten-Vorverkauf des Grazer Drag-Events, sondern es geht auch eine Vorausscheidung zur "Miss Tuntenball" über die Bühne - schrille und schräge Kostüme natürlich inbegriffen.

Et voilá: Die Kostüme sollen, wie schon letztes Jahr, auch heuer wieder vielversprechend sein © Andy Joe

Unter dem Titel ACT verkündete der Grazer Tuntenball vor wenigen Tagen das Motto des am 15. Februar stattfindenden Ball-Events. Am heutigen 23. November startet offiziell der Vorverkauf der beliebten Tickets. In den letzten Jahren waren die Karten bis zum Tag der Veranstaltung meist restlos ausverkauft.