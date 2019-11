Sechsteilige Hauptabendshow um den Titel Queen of Drags. Auch ein Steirer will Königin auf ProSieben werden. Und verrät uns, warum er bei Heidi Klums neuer Sendung mitmacht.

"Lebe einzigartig!" Samantha Gold nennt sich Bernd (35), der aus dem Bezirk Weiz stammt und in Hamburg lebt © Pro7

Natürlich wird gezickt und geweint. Zehn Dragqueens in einer Villa! Wie soll das auch anders sein?“, lacht Samantha Gold, „zehn starke Persönlichkeiten, da hat es schon gekocht!“ Die 35-Jährige hält in der neuen Pro-Sieben-Show „Queen of Drags“ die rot-weiß-roten Fahnen hoch. Steckt doch hinter der Kunstfigur Bernd Heinrich aus dem Bezirk Weiz, der 2015 als Samantha Gold in Graz zur „Miss Tuntenball“ gekürt wurde. Mittlerweile lebt er mit Mann Johannes, einem Grafikdesigner, in Hamburg und arbeitet dort für Olivia Jones in deren Bar und Show-Club – als Conferencière, Host und Schlager-Sängerin.