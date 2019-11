Facebook

Aufregung im Rathaus: Am gestrigen Mittwoch ging eine Ausschreibung für die Projektsteuerung des Baus der Plabutschgondeltrasse samt Berg- und Talstation online. Demnach soll die Holding Graz noch bis Ende 2019, also schon in wenigen Wochen, das Siegerteam des Wettbewerbs und somit die Verantwortlichen für den Bau der Gondel präsentieren. Die KPÖ kritisiert das Vorgehen massiv - vor allem, weil sie einen konkreten Zeitplan mit Baubeginn für 2022 ortet.