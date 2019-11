Facebook

Volle Konzentration bei Marlene Sabathy © Privat

Die Erleichterung und die Freude waren bei Marlene Sabathy (22) nach ihrer ersten WM im Kraftdreikampf (Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben) riesengroß. "Die erste WM in der offenen Klasse habe ich gut bewältigt. Ich bin sehr zufrieden", sagte die Grazerin. Mit Leistungen von 165 Kilogramm bei den Kniebeugen, 95 Kilogramm beim Bankdrücken (österreichischer Juniorenrekord) und finalen 150 Kilogramm im Kreuzheben belegte sie in der Allgemeinen Klasse bei den Titelkämpfen in Dubai den ausgezeichneten 14. Rang in der Klasse bei 57 Kilogramm.