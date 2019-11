Mit seinen Chilisaucen punktete Thomas Hlatky anfang des Jahres bei den Hot Pepper Awards. Nun landere er bei den Flavor Awards in den USA auf dem zweiten Platz - und ließt 98 internationale Konkurrenten hinter sich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Hlatky © Susanne Hassler

Thomas Hlatky (27), in Klagenfurt geborener Wahlgrazer, hatte schon im Februar die Jury bei den Hot Pepper Awards in Brooklyn/New York im wahrsten Sinn des Wortes eingekocht. Er landete bei dem Bewerb mit seinen Chilisaucen, die er unter dem Namen "Thommy's Hot Sauce" vertreibt, auf Platz drei in den Kategorien "fruit-based" und "sweet". Dabei ließ er internationale Konkurrenten aus 29 Ländern hinter sich.