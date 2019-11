Kleine Zeitung +

Reportage Die letzte "Rauchernacht": Lokalaugenschein in Graz

Ausdämpfen und weiterfeiern – Seit heute gilt österreichweit in Lokalen Rauchverbot. Für Verstöße sind hohe Strafen zu zahlen. Scharfe Kontrollen von Anfang an wurden in Graz aber nicht angekündigt. Haben sich die Wirte trotzdem schon ab Mitternacht an das neue Gesetz gehalten? Ein Streifzug durch das jetzt rauchfreie Graz.