Kurden demonstrierten gegen türkische Militäroffensive in der Grazer Innenstadt. Schlusskundgebung am Hauptplatz.

Kurdischer Protest © (c) Alexander Danner

Mit etwas Verspätung fand heute die für 15 Uhr angekündigte Demonstration "Rojava verteidigen - gegen den Angriffskrieg der Türkei" am Griesplatz statt. Rund 1000 Demonstranten - auffällig viele davon waren Frauen und Kinder - zogen vom Griesplatz, via Elisabethinengasse in Richtung Hauptplatz, wo die Schlusskundgebung geplant war.