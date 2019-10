Facebook

Die Kosten der Surfwelle steigen von 1,7 auf 3,4 Millionen Euro © KRATZER PARTNER ZT

Von einem „lebendigen Stück“ ist in der ÖVP die Rede, die Grünen sehen einen „Eklat“. Gemeint ist jener zehn Millionen Euro schwere Gemeinderatsantrag, den Schwarz-Blau am Donnerstag beschließen will: Surfwelle, Stadtbootshaus, Augengartenbucht & Co. sollen in Folge Hobbysportler auf die nun stehende Mur bringen.