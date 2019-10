Gerhard Krispl feierte über den Dächern von Graz seinen 65. Geburtstag

Mit dem Sonnenuntergang über Graz als Hintergrundkulisse feierte Event- und PR-Guru Gerald Krispl am Grazer Schlossberg seinen 65. Geburtstag.

Geburtstagskind Gerald Krispl mit Sabine Hanke, Uschi Waltl und Peter Hanke (v.r.) © Juergen Fuchs

Freitagabend lud der bekannte Event- und PR-Guru Gerhard Krispl anlässlich seines 65. Geburtstag in die Skybar am Grazer Schlossberg ein. Glamourös wie stilvoll dekoriert und mit einem Ausblick über ganz Graz stießen die Gäste auf das Geburtstagskind mit edlen Tropfen an.