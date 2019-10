Jeden Freitag wollen wir es genau wissen und zwar von Ihnen: Werden die Grünen auch bei der steirischen Landtagswahl die Nase in der Grazer Innenstadt vorne haben?

Mit Aufklebern auf Wahlplakaten bedankt sich das "Grüne Haus" am ​Kaiser-Franz-Josef-Kai © Alex Tengg

Nach der Wahl ist vor der Wahl. In weniger als zwei Monaten wird in der Steiermark wieder gewählt. Die "Grüne Mark" und vor allem Graz hat bei Wahlen immer wieder großen Überraschungspotenzial bewiesen. Doch wie werden sich die Wählerinnen und Wähler am 24. November bei den vorgezogenen Landtagswahlen entscheiden?