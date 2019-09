Facebook

Für die neue Uni-Bib wünschen sich die Studenten vieles: Lernplätze, Stille und ohne Frage eine Klimaanlage © Daniela Brescakovic

"Das altbewährte trägt die Zukunft, so beschreibt Rektorin Christa Neuper die renovierte Universitätsbibliothek der Karl-Franzens Uni in Graz. Mehr als 500 neue und alternative Lernplätze – sprich Räume für Gruppenarbeiten – sollen für ein soziales Miteinander sorgen. Viel wurde auch in die Bereiche Digitalisierung und computertechnische Lernmöglichkeiten gesteckt.