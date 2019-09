Im Herbst unterstützen wieder Schüler die "Aktion Herz" der Caritas und helfen damit Bedürftigen in der Steiermark: Den Anfang macht morgen das Bundesrealgymnasium Kirchengasse.

© Ludmilla Reisinger

Vor insgesamt 18 Spar-Märkten wird ab morgen, Mittwoch, fleißig gesammelt: Immer zu Schulbeginn beteiligen sich Grazer Gymnasien an der "Aktion Herz", die seit sechs Jahren Bürger dazu aufruft, einen Teil ihrer Einkäufe zu spenden. Als Erstes an der Reihe sind die Schüler des BRG Kirchengasse. Das Gymnasium veranstaltet jedes Jahr einen Projekttag unter dem Motto "Miteinander" - insgesamt vier Klassen beteiligen sich dafür an der Aktion der Caritas.