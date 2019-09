Das Grazer Mobilitätsystem "tim" gibt es ab heute auch in Linz. Zusätzlich zu den sieben Standorten in der steirischen Landeshauptstadt wurden jetzt zwei in Oberösterreich eröffnet. Bis 2020 soll auf fünf erweitert werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feiern trotz Regenwetter: Linz eröffnet die ersten tim-Standorte. © Holding Graz

Seit 2016 versorgt tim - täglich.intelligent.mobil. - die Grazer mit (E-)Carsharing, Leihwagen und E-Taxis. Mittlerweile gibt es sieben sogenannte Mobilitätsknoten in der steirischen Landeshauptstadt, so etwa am Jakominigürtel oder beim Brauhaus Puntigam, an denen tim-Mitglieder die Services nutzen können.