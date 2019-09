Blendend, Cupa und Generalmusikdirektion verschwinden von der Landkarte, der Laufke strebt eine Weiterführung nach einem Insolvenzantrag an und das Orange im Univiertel hat geschlossen, will aber in geänderter Form wieder aufsperren.

© stock.adobe.com/Bernard Bodo

Was ist bloß in der Gastronomie los? Für viele Grazer gab es in den letzten Tagen regelrechte Hiobsbotschaften aus ihren Lieblingslokalen. Teils langjährige Betriebe verkündeten ihr Aus, andere wiederum schlitterten in die Insolvenz. Eine Chronologie der Ereignisse.