Neue stationäre Radargeräte für Straßen mit Tempo 30 wurden am Mittwoch offiziell präsentiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorstellung der neuen Radargeräte mit Verkehrsstadträtin Elke Kahr, Stadtpolizeikommandant Kurt Kemeter und dem Leiter des Straßenamtes Thomas Fischer © KK

„Tempo 30 hat sich bewährt und hat unsere Straßen sicherer gemacht. Das System ist aber freilich nur so gut, wie es auch eingehalten wird“, unterstrich Verkehrsstadträtin Elke Kahr am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen stationären Radargeräte, die in Graz aufgestellt wurden.