Um 19 Uhr soll es heute losgehen. Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future rufen zur Klimademonstration am Hauptplatz.

Fridays for Future-Demo in Mai am Grazer Hauptplatz © Pajman/Ballguide

Während Greta Thunberg seit Mittwoch über den Atlantik segelt - auf dem Weg zum UNO-Klimagipfel in New York - und damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzt, werden auch die Aktivistinnen und Aktivisten in Graz nicht leise. "Kommt alle! Die Klimakrise kennt keine Sommerferien und wir auch nicht!" heißt es in den sozialen Netzwerken von Fridays for Future Graz.