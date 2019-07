Facebook

Die Tatortgruppe des Landeskriminalamts am Anwesen des mutmaßlichen Täters © Helmut Karner

"Austrian Woman Softens Her Kidnapper With Kindness" ("Österreichische Frau erweicht ihren Entführer mit Freundlichkeit") titelt die international renommierte Tageszeitung "The New York Times" heute, Mittwoch, in der Printausgabe. Online ist der Artikel gestern schon erschienen. "She had been transformed in seconds from happy new mother, cycling near her home in Kumberg in southern Austria, to the victim of the kind of horror most people glimpse only in movies", beschreibt Berlin-Korrespondentin der Times Melissa Eddy die Entführung. (Frei übersetzt: "Innerhalb von Sekunden wurde aus einer glücklichen, jungen Mutter das Opfer einer Art von Horrorfilm")