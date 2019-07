Schluss mit lauwarmen Cheeseburgern! Die McDonald's Filiale in der Wiener Straße rüstet nach, mit Bestell-Terminals, Tischservice und einer neuen Küchenrichtlinie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© McDonald's Österreich

Die großen Bestell-Bildschirme in den McDonald's Filialen sind schon beinahe überall Usus und sehr gerne gesehen. Im Grazer Norden hat man die Selbstbedienungs-Terminals bisher aber nicht angeboten. Das ändert sich jetzt. Gleich acht Stück wurden hier nun installiert. Zusätzlich bietet die Filiale in der Wiener Straße neuerdings Tischservice an.