Das Rauchergesetz tritt am 1. November in Kraft. Nach derzeitigem Stand sieht das Gesetz auch für Shisha-Bars keine Ausnahmeregelung vor. Bei Grazer Shisha-Barbetreibern herrscht Fassungslosigkeit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Le Lion"-Shishabar-Besicher Azad Celik © Celik Azad

Herr Ünsal ist Nichtraucher. Und Shisha-Barbetreiber. Letzeres seit mittlerweile zwei Jahren. In seinem Lokal "Deja-Vu" in der Kärntnerstraße trifft man sich eigentlich nicht zum Trinken. Sondern zum Rauchen. Derzeit hofft Ünsal, dass sich seine Kunden, die er lieber als Gäste bezeichnet, nicht wie der gepaffte Rauch in Luft auflösen, bei einem drohenden Verbot von Shishas wenigstens zum Trinken vorbeischauen.