Auf das Kulturjahr 2020 soll in Graz das Sportjahr 2021 folgen. Erste Details wurden am Dienstag präsentiert.

Sport und Bewegung sollen 2021 in Graz im Mittelpunkt stehen. © GEPA

Auf das Kulturjahr 2020 – Eckpunkte des Programms werden heute präsentiert – wird in Graz das Sportjahr 2021 folgen. Das gab die schwarz-blaue Stadtspitze gestern bekannt. Schon am Donnerstag soll das 5,5 Millionen-Euro-Paket, das dazu geschnürt wurde, im Gemeinderat beschlossen werden. Einen ersten Einblick in die geplanten Schwerpunkte gaben am Dienstag Bürgermeister Siegfried Nagl, Sportstadtrat Kurt Hohensinner (beide ÖVP), sowie Vizebürgermeister Mario Eustacchio und Klubobmann Armin Sippel (beide FPÖ).