Das 35. USI-Fest war größer als je zuvor. Fast jeder zweite Studierende feierte trotz sommerlicher Hitze mit - bis in die frühen Morgenstunden. Ein Streifzug durch die vermutlich legendärste Partynacht des Uni-Jahres.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ballguide/Richard Großschädl

Schon den ganzen Tag war am gestrigen Freitag die Aufbruchstimmung an den Hochschulen zu spüren, die Gastgärten rund um die Uni Graz waren gut gefüllt, die Schattenplätze bei der TU komplett vergeben. Ein Großteil der Studierenden hatte seine letzten Prüfungen absolviert, man freute sich bei Temperaturen über 30 Grad auf den Abend. Schließlich stand das traditionelle USI-Fest an.