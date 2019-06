Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen (Symbolfoto) © Jürgen Fuchs

Noch sind nicht alle Details bekannt. Das traurige Faktum, das Polizei und Rotes Kreuz am Mittwochnachmittag bestätigen: Für einen 55-jährigen Mann, der offenbar in einem Geschäft auf dem Grazer Hauptplatz zusammengebrochen ist, kommt jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte, die am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr vor dem Rathaus vorfahren, können dem Mann nicht mehr helfen. Wie es seitens der Polizei heißt, dürfte es sich um einen "natürlichen Todesfall" handeln.