Auch heuer wieder: Social Soccer Cup in Gratwein © KK

Ein ganz besonderes Fußballturnier geht am heutigen Samstag in der Gemeinde Gratwein-Straßengel über die Bühne. 16 Teams aus sechs Nationen treten gegeneinander an. 500 Jugendliche, zwischen 12 und 18 Jahren, die nicht in Vereinen spielen, sondern einfach Spaß am Fußball haben, geben bei dem Turnier für am Sportplatz in Gratwein ihr Bestes.