Ein Gedicht über die Lieblingspizza und schon ist man dabei. © Julia Wohlfahrt

Heute ist es wieder soweit: Am Gelände der alten E-Werkstatt in der Reininghausstraße wird von 16 Uhr bis in die Nacht hinein der Pizzaofen eingeheizt. Seit April setzt der „Pizza Klub“ ein Lebenszeichen in dem werdenden Stadtteil, der in Zukunft zwölftausend Bewohner zählen soll.

Die Idee sowie der selbst gemachte Pizzateig stammen von Julia Wohlfahrt vom Reininghausgründe Stadtteilmanagement: „Früher gab es in jedem Dorf ein Backhaus, das auch ein wichtiger Ort zum gegenseitigen Austausch war. So ein Ort hat in Reininghaus völlig gefehlt.“ Aus am Gelände recycelten Materialien und Schamottesteinen entstand der Holzofen. „Das hat nur mit der Hilfe von Karl, einem pensionierten Goldschmied und unserem Pizzameister Ali funktioniert“, erzählt Wohlfahrt.