Kurioser Einsatz macht ganz schön die Runde © APA/BF GRAZ

Dass „Austria“ in diesen Tagen für Schlagzeilen herhalten muss, ist ja bekannt. Doch erfreulicherweise trifft dies nun auch abseits der innenpolitischen Entwicklungen zu – und hat mit dem jüngsten kuriosen Einsatz der Grazer Berufsfeuerwehr zu tun: In Graz-Gösting konnte ja ein Igel befreit werden, der in einem Gartentor feststeckte. Genau darüber berichtete nun sogar die britische „Daily Mail“: In einem Onlineartikel feiert man die „fire brigade in the city of graz“ – und erwähnt augenzwinkernd, dass der pummelige Igel wohl „zu viele Wiener Schnitzel gegessen hat“.