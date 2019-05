Kleine Zeitung +

Nach Strache-Video SPÖ will in Graz Neuwahlen, Nagl hält an Schwarz-Blau fest

In Linz will die SPÖ die Koalition mit der FPÖ lösen, in Graz fordert nun SPÖ-Chef Michael Ehmann das Ende von Schwarz-Blau - und Neuwahlen. Nagl hält aber an FPÖ fest. Auch FPÖ will mit ÖVP in Graz wie gewohnt weitermachen.