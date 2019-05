Facebook

Ein Pop-Phantom aus Wien: James Hersey © Linde Dorenbos

Nicht nur sein Name klingt international. Seine Stimme tut es ebenfalls. Die Rede ist vom Wiener Pop-Sänger James Hersey, unbekannter Newcomer und vertrautes Goldkehlchen gleichermaßen. Denn bereits 2015 lieh der Musiker dem EDM-Superstar Kygo seine Stimme und nistete sich so unbemerkt in sämtliche Gehörgänge ein. Der Global Player des Pop, Ed Sheeran, bewunderte seine Songs sogar bereits, bevor er selbst berühmt wurde. Dabei begann Herseys Karriere im Punk. Dort, wo man seine Gitarrensaiten erratisch schlägt, anstatt sie sanft schnurren zu lassen. Irgendwann zog der Wiener andere Saiten auf und fand seine eigene Stimme. Überzeugen kann man sich davon heute, ab 19 Uhr im p.p.c., wo Hersey mit seinem ersten Album gastiert.