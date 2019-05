Weltweite Bekanntheit"Omas gegen Rechts": Jetzt berichtet sogar die New York Times

Die "Omas gegen Rechts", die seit letztem Jahr auch in Graz aktiv sind, protestieren gegen rechte Tendenzen im Land. Jetzt berichtet sogar die New York Times von ihnen. Und auch in Australien redet man schon über sie.

Die Omas gegen Rechts sorgen jetzt in Amerika und Australien für Aufsehen © APA/GEORG HOCHMUTH

Seit letztem Oktober sind sie auch in Graz aktiv - die Omas gegen Rechts. Im November 2017 haben sie sich in Österreich formiert, seit Februar 2018 gibt es die Steirische Version. Etwas, worüber sich nun alle der beteiligten Damen freuen: Sogar in Amerika und Australien wird jetzt über sie berichtet. Und zwar in keinen unbekannten Medien.

