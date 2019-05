Gehen Menschen mit Behinderung wählen? Was hindert sie daran? Sind sie generell politisch interessiert? Erstmals haben das Betroffene in Graz nun selbst untersucht. Denn: Das Wahlrecht gilt für alle Menschen, auch mit Behinderung.

Untersuchung in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team vom „Forschungsbüro Menschenrechte“ brachte die Untersuchung heraus © C. MAVRIC/Lebenshilfe

Ende Mai stehen EU-Wahlen und ÖH-Wahlen an, 2020 sind Landtagswahlen. Und bei all diesen gilt: Auch Menschen mit Behinderung dürfen in Österreich wählen, auch jene mit geistiger Beeinträchtigung – solange sie das passende Wahlalter erreicht haben. Doch machen Betroffene überhaupt von diesem Recht Gebrauch?

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.