Jetzt ist es fix: Mit Ferienbeginn am 8. Juli starten die Bauarbeiten am Kaiser-Josef-Platz. Für neun Wochen zieht der älteste Bauernmarkt der Stadt um. Die Lokale am Platz bleiben zu.

Kaiser-Josef-Platz wird autofrei © Jürgen Fuchs

Presslufthammer statt Erdäpfel und Käferbohnen: Das idyllische Ambiente des ältesten Bauernmarkts der Stadt am Kaiser-Josef-Platz hat ein Ende - vorübergehend! Bereits Ende letzten Jahres kündigte der auch für das Marktwesen zuständige Vizebürgermeister Mario Eustacchio ja Bauarbeiten am Kaiser-Josef-Platz an. Nun ist der Termin fix. Am 8. Juli geht es los, neun Wochen lang wird dann am Platz gebaut.

