Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Junge Tanzpaare aus ganz Österreich zeigten in Graz ihr Können © A. W. Tengg

"Früh übt sich, was ein Meister werden will", zeigte sich einmal mehr bei den Österreichischen Meisterschaften am Samstag, den 6. April. Die "Dancing Stars"-Promis hätten neidlos anerkennen müssen, dass die 7- bis 17-Jährigen in der Grazer ATG-Halle ein bestechendes Niveau an den Tag legen. Gezeigt wurden alle Latein- und Standardtänze in den Schüler-, Junioren- und Jugendklassen.