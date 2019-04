Zum ersten Mal findet der Kongress der Interessensvereine Homosexueller in einem Rathaus statt. Die Einladung kam von der ÖVP.

Im Grazer Rathaus findet an diesem Wochenende der Regenbogenkongress statt © APA/AFP/DIETER NAGL

Einmal im Jahr kommen die schwul-lesbischen Interessensvereine Österreichs zu einem Netzwerktreffen zusammen - stets an einem anderen Ort. Dieses Wochenende richten die „RosaLila PantherInnen“ - bekannt etwa als Organisatoren des Grazer Tuntenballs - das dreitägige Treffen in der Landeshauptstadt aus. Dabei tagt man auch im Grazer Rathaus: „Unter einer eher konservativen Stadtregierung ist das keinesfalls zu erwarten“, so PantherInnen-Vorsitzender Joe Niedermayer. Dabei kam die Einladung offenbar aus der ÖVP - von Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner.

