Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bunt und phantasievoll wird das Wochenende in der Grazer Seifenfabrik © APA/AFP/MANJUNATH KIRAN

Wer an diesem Wochenende Lust verspürt, sich von Graz aus in andere Welten zu beamen, hat bei der Hanamicon in der Seifenfabrik dazu Gelegenheit. Das Veranstaltungszentrum ist an diesem Wochenende Treffpunkt der Cosplayer und aller, die in dieses bunte Universum eintauchen wollen.