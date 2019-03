Facebook

Trotz des Prachtwetters war in der Seifenfabrik ganz schön was los © Brescakovics

Für fünf Euro Eintritt verschafft man sich Zutritt zu den Ausstellungshallen der Seifenfabrik, gefüllt mit selbst gemachten Schmuckartikeln bis zu allerlei Köstlichem aus der Region. Vor dem Eingang wird man mit verschiedenen Pestosorten zum Probieren animiert, zwei Schritte später gibt es nachhaltige Modeartikeln für den Kleiderschrank. Die Grazerin Bettina Eckhard bietet an ihrem Stand handgemachte Pralinen an, auch am kommenden Schoko-Marathon im Mai will sie mit ihren Spezialitäten mitmischen. „Bei uns wird es Pralinen und Schokoeis zum Verkosten geben“, erzählt die Inhaberin.