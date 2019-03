Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Nagl im Fokus © Saria

Samstag, 30. März, kurz vor 9 Uhr: In diesen Minuten beginnt in der Alten Universität in Graz der ordentliche Parteitag der Grazer Volkspartei. Zu den Programmpunkten gehört in erster Linie die formale Wiederwahl von Siegfried Nagl als Parteiobmann.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.