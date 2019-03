Facebook

So wird der neue Gastgarten am Opernring aussehen © Aubed

In manchen Fällen blüht in diesen Tagen im Grazer Zentrum gleich ein ganzes Lokal komplett neu auf - so am Opernring 5: Denn nun ist fix, dass aus dem früheren Haubenrestaurant "Carl" das neue Lokal "Flamingo" wird. Geführt von Jusuf Aubed, dem Inhaber des "Easy Asia" in Griesplatz-Nähe.

