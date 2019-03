Stadt und Land denken derzeit intensiv über die automatisierte Mobilität in Graz nach. Die Fahrt geht in Richtung viel Verkehr trotz weniger Autos. Im April gibt es dazu einen Bürgerdialog.

Autonomes Fahren im Kärntner Pörtschach © Hannes Krainz

Die Zukunft, so scheint es oft, ist nur eine kurze Autofahrt entfernt: In Sachen automatisierter Mobilität stimmt das jedoch nur bedingt. Zwar wird die Technik immer ausgereifter, serienmäßig einsetzbar sind besagte Fahrzeuge im Grazer Verkehr aber noch nicht. Trotzdem arbeiten Stadt, Land und Holding nun gemeinsam an neuen Möglichkeiten.

