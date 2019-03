Facebook

Polizeieinsatz im Grazer Volksgarten © Moritz Linni

Mehr Kompetenzen der Grazer Polizei, dafür sorgen seit gestern; Mittwoch, ja zwei neue Schutzzonen: Sie sind rund um den Volksgarten sowie den Metahofpark in Kraft getreten und sollen der Exekutive das Einschreiten erleichtern - und damit den Schutz Minderjähriger, die in beiden Gegenden „im besonderen Ausmaß (...) durch strafbare Handlungen bedroht sind“, wie es in der Verordnung heißt.